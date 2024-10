Vídeo: veja ensaio de Gipsy Kings, atração do Metrópoles Music

O grupo Gipsy Kings deu aos fãs uma prévia emocionante do que está por vir no Metrópoles Music, em Brasília, no dia 3 de dezembro, ao compartilhar nas redes sociais um trecho de seu mais recente ensaio. A banda, que há décadas encanta o mundo, mostrou que segue afiada, energizando os seguidores com imagens dos bastidores.

O vídeo foi publicado por Tonito Baliardo, um dos fundadores do grupo, nos Stories do Instagram. Na gravação, os integrantes aparecem concentrados, combinando seus instrumentos e percussões vibrantes, enquanto harmonizam as vozes marcantes.

Ao longo de mais de 50 anos de carreira, o Gipsy Kings acumula sucessos em vários países, incluindo o Brasil, e estarão no Metrópoles Music, no dia 3 de dezembro, no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília. Os ingressos para a apresentação já estão à venda.

Confira o vídeo:

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 MIAMI, FL – MAY 12: Tonino Baliardo se apresenta no palco com os Gipsy Kings durante a Renaissance Tour Getty Images 2 de 6 gipsy kings Divulgação 3 de 6 Desde sua formação nos anos 1970, o grupo já vendeu mais de 20 milhões de álbuns ao redor do mundo Divulgação 4 de 6 Gipsy Kings Divulgação 5 de 6 Nos Estados Unidos, eles venderam cerca de 2,5 milhões de cópias, enquanto no Reino Unido, alcançaram mais de 520 mil unidades vendidas Andrew Chin/Getty Images 6 de 6 Gipsy Kings com Tonino Baliardo Getty Images

Metrópoles Music

O primeiro show do Metrópoles Music ocorreu em novembro de 2022 e teve como atração principal a banda indie The Killers.

Em 2023, o braço de entretenimento do portal promoveu os megashows das bandas de rock Kiss e Deep Purple, além das apresentações de Dionne Warwick, do trio italiano Il Volo, da cantora britânica Joss Stone, da brasileira Marisa Monte, de ABBA The Show e da icônica Diana Krall.

Já em 2024, o projeto encantou os brasilienses ao trazer Graham Russell e Russell Hitchcock, do Air Supply, ao palco do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.