Vídeo: veja gol que fez Endrick quebrar recorde de Vini Jr.

1 de 1 Imagem colorida de Endrick após marcar seu primeiro gol com o Real Madrid- Metrópoles – Foto: Mateo Villalba/Getty ImagesEm sua estreia oficial pelo Real Madrid, a estrela de Endrick brilhou e a jovem promessa brasileira marcou o terceiro gol da vitória do time Merengue sobre o Valladolid. O primeiro gol do atacante com o Real saiu em menos de 10 minutos em campo, levando o jogador a quebrar recorde que pertencia a Vini Jr.

Com o gol marcado na estreia, Endrick se tornou o brasileiro mais jovem a anotar tento com a camisa do Real Madrid. Aos 18 anos e 34 dias, o jovem revelado pelo Real Madrid roubou para si o trono que era do seu companheiro Vini Jr.

Veja o momento do gol:

