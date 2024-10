Vídeo: veja golpista torrando dinheiro no CocoBongo, boate do Máskara

O “empreiteiro ostentação” que deixou um rastro de vítimas e prejuízos ao vender terrenos e casas que nunca existiram gostava de torrar o dinheiro das vítimas em grande estilo. O destino preferido costumava ser Caribe, sempre em alta temporada, e com direito a hospedagem nos melhores hotéis e baladas nas boates mais sofisticadas, como a CocoBongo na República Dominicana, que ganhou fama no filme O Máskara, com o ator Jim Carrey.

O estelionatário é investigado pela Polícia Civil de Santa Catarina por aplicar uma onda de golpes. Dezenas de pessoas que sonhavam em ter uma casa em Penha, município praiano conhecido por abrigar o parque de diversões Beto Carrero World, amargaram prejuízos de até R$ 100 mil.

A coluna teve acesso a um vídeo onde o suposto empreiteiro curte a animada noite caribenha na unidade do CocoBongo de Punta Cana — a outra filial fica em Cancún, no México. Entre “shots” de tequila e muita dança, o golpista curtiu as noitadas e gravou vídeos interagindo com as famosas “tequileiras” que costumam sacudir a cabeça dos turistas logo após beberem os copos de tequila.

Veja vídeo do empreiteiro ostentação curtindo a balada no CocoBongo, em Punta Cana:

Os golpes

A Polícia Civil catarinense acumula ocorrências registradas por investidores que cruzaram o caminho de Alaim. Ao se apresentar como empreiteiro, o golpista oferecia terrenos com excelente localização, ou ainda lotes com casas geminadas. Para atrair os compradores, o golpista oferecia preços atrativos, abaixo do mercado imobiliário na região. Em questão de dias, o golpista enviava o contrato para que fosse feita a assinatura e todos os trâmites cartorários.

Após a vítima dar um sinal, assinar os contratos e registrar firma, Alaim esperava a quitação total da compra, que chegava a R$ 100 mil e depois, desaparecia. O construtor deixava de responder às mensagens, ligações e e-mails. Em alguns casos, trocava de telefone e, claro, de aparência. em várias fotos publicadas em grupos de Whatsapp, o golpista aparece calvo, depois de peruca, e também deixava a barba, ou a tirava por completo.

Veja imagens do empreiteiro ostentação curtindo no Caribe:

Golpe e ostentação

A coluna conversou com a dentista Maria Aparecida da Silva Santos, 36 anos, que perdeu R$ 70 mil ao fechar negócio com o estelionatário. “Era todo o dinheiro que havia juntado para conquistar o sonho de ter a minha casa própria em Penha. Eu o conheci por meio de outras pessoas e conversamos pelo telefone. Tudo foi muito rápido”, disse.

Segundo a vítima, em 3 de setembro ela fez um Pix com entrada de R$ 5 mil e assinou o contrato enviado pelos Correios e, três dias depois, efetuou o pagamento total de outros R$ 65 mil. “A previsão da entrega da casa seria 15 de outubro, mas ele desapareceu e nunca mais respondeu. A suspeita é que ele tenha vendido o mesmo terreno para várias pessoas. Não sabem sequer se a propriedade era, de fato, dele”, disse.

A coluna teve acesso a uma série de imagens do suposto empreiteiro aproveitando todos os pontos turístico da paradisíaca Punta Cana, na República Dominicana. Passeios em lancha, baladas em boates badaladas e mergulhos com golfinhos fizeram parte do roteiro de diversões do estelionatário. A reportagem tentou entrar em contato com Alaim da Silva, mas ele n]ao atendeu e nem retornou as ligações. O espaço permanece aberto para manifestações.