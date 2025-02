Vídeo: veja os gols da vitória do Corinthians sobre o São Bernardo

O Corinthians é o primeiro time classificado à fase final do Paulistão 2025. Na noite deste domingo (9/2), o Timão recebeu o São Bernardo, venceu por 2 x 0 e assegurou seu lugar na próxima etapa da competição estadual.

Assista aos gols do Corinthians, marcados por Romero e Memphis Depay:

A importante vitória levou o Corinthians aos 22 pontos, na primeira posição do Grupo A. Com 16 pontos, o São Bernardo é o líder do Grupo D.