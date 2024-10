Vídeo: Vera Viel reencontra filhas após retirada de tumor na coxa

Vera Viel fez uma cirurgia para a retirada de um tumor na coxa e segue internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Recuperando-se do procedimento, ela recebeu uma surpresa neste sábado (12/10).

Rodrigo Faro levou as filhas e a família para o reencontro com Vera Viel. “As meninas estavam com saudades da mamãe. Temos uma longa jornada pela frente, mas já vencemos em nome de Jesus!”, declarou o apresentador.

De acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein, a cirurgia aconteceu “sem intercorrências, a paciente encontra-se clinicamente estável e seguirá internada para acompanhamento pós-operatório”.