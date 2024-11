Vídeo: viatura da Polícia Militar capota após acidente em Santo André

São Paulo — Uma viatura da Polícia Militar capotou no meio de uma rua na região central de Santo André, na região metropolitana de São Paulo, nesse domingo (10/11). O acidente aconteceu após o veículo da PM colidir com um carro de passeio.

A colisão aconteceu na rua Prefeito Justino Paixão, esquina com a rua Coronel Fernando Prestes, no centro da cidade, durante o atendimento de uma ocorrência. A viatura estava com os sinais luminosos e sonoros ativos, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Veja:

A SSP informou que o caso foi registrado como colisão no 2º Distrito Policial de Santo André. Perícia foi solicitada ao local.

O Metrópoles tenta contato com a Prefeitura de Santo André sobre o caso, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.