Vídeo: Viih Tube faz comparação de Réveillon antes e depois da filha

Reprodução/Instagram

1 de 1 Montagem com prints de um vídeo de Viih Tube e Eliezer – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramViih Tube e Eliezer assumiram o namoro em 2022 e, da relação, nasceu Lua, de oito meses de idade. Conhecidos por mostrarem diversos vídeos da pequena, o casal agora fez uma comparação das viradas do ano antes e depois da filha.

No início, é possível ver que os dois bebendo bastante e dançando até o show. Na legenda, eles brincaram com o momento. “A virada tá diferente, e nem é meme .Ps.: meu Deus, tinha esquecido de como éramos apocalípticos”, brincou a youtuber. Confira o vídeo aqui.

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (1)

Conheça a história de amor de Eliezer e Viih Tube Reprodução/Instagram

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (2)

Viih Tube foi participante do BBB21 e, mesmo sendo integrante do Camarote no reality show, teve que lidar com a badalação e a mudança de vida após o programa. Reprodução/Instagram

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (3)

Eliezer, por sua vez, participou do BBB22 e era parte da Pipoca. Total anônimo, o participante teve mais dificuldade com a vida de celebridade e se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo em maio de 2022. Foto: Globo/Reprodução

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (4)

Viih Tube foi uma das pessoas que ajudou Eli com a adaptação no novo estado. Os dois começaram a trocar mensagens e se aproximaram por meio das redes sociais, surpreendendo os internautas. Eliezer e Viih Tube trocam beijos em festa (Reprodução/Montagem Metrópoles)

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (5)

Os dois, então, começaram a ser flagrados juntos em lugares públicos e eventos particulares, levantando suspeitas de um romance. Ainda em maio de 2022, o primeiro beijo e uma relação assumida “sem rótulos”. Reprodução/Instagram

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (6)

Desde então, Eliezer e Viih Tube não se desgrudaram mais. Passaram o Dia dos Namorados juntos e fizeram viagens para pontos turísticos como Fernando de Noronha, mas sem assumir nenhum compromisso. Reprodução/Instagram

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (7)

Em agosto, três meses após assumir o romance, Eliezer pediu Viih Tube em namoro com uma surpresa romântica montada em um quarto de hotel. Os dois comemoraram bastante a união nas redes sociais. Eliézer pede Viih Tube em namoro (Reprodução: Instagram)

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (8)

Apesar do namoro não ser a intenção inicial de nenhum dos dois, o relacionamento começou se desenvolveu bem. Os dois ex-BBBs chegaram a fazer um “casamento simbólico” no Rock in Rio.

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (9)

Em setembro de 2022, um mês após o pedido de namoro, a grande surpresa: Viih Tube anunciou que está grávida e esperando um filho com Eliezer. A notícia pegou os fãs de surpresa, mas foi muito celebrada pelo casal. Reprodução/ Instagram

******Foto-Viih-Tube-e-Eliezer (10)

Em apenas quatro meses, Viih Tube e Eliezer construíram uma relação intensa e de bastante confiança, mesmo vivendo no mundo das celebridades. Que seja duradoura! Eliézer pede Viih Tube em namoro (Reprodução: Instagram)

Nos comentários da publicação, os seguidores do casal aproveitou para brincar com a situação. “Amiga, essa sua skin é inesquecível”, disse Lucas Rangel. “Calma que ainda vai chegar a fase que eles vão para a festas e vocês vão ficar em casa”, pontuou outra. “Só eu achei a viih maravilhosa?”, elogiou mais um. “Vocês viraram pais perfeitos que nos inspira, que bom que aproveitaram bastante cada fase”, declaro outro.

Eliezer revela que Viih Tube faz teste de gravidez todos os dias O ex-BBB Eliezer revelou que ele e a esposa, Viih Tube, estão tentando aumentar a família. Os dois já são pais de Lua Di Felice, de 8 meses.

“Tem uma coisa que a gente não mostra aqui. Mas a Viih faz teste de gravidez de farmácia toda semana praticamente. Toda semana ela fala, ‘acho que estou grávida’”, disse Eliezer, respondendo um internauta.

O ex-BBB ainda disse: “Por isso o pai dela deu um teste de gravidez de Natal pra ela.”