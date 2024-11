VÍDEO: Vitória da Conquista entra em alerta amarelo devido às fortes chuvas; supermercado é invadido por água

A chuva forte que atinge a cidade de Vitória da Conquista neste domingo (10), causou transtornos para a população. Uma unidade do supermercado Brasil Atacarejo ficou completamente alagada devido à força da água, que invadiu o espaço pelo telhado. As informações iniciais são do Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias.

Em outro registro é possível ver as ruas da cidade alagadas. Segundo a publicação, a situação na Avenida São Geraldo, entre os bairros Alto Maron e Recreio é a mais crítica, com carros sendo arrastados pela força da água.