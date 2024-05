Vídeo. Voluntária encontra algemas de sex shop em doações para o RS

A voluntária no Rio de Janeiro Renata Protta, 26 anos, divulgou nas redes sociais o momento em que achou objetos inusitados na triagem de doações para o Rio Grande do Sul. Algemas de sex shop, gorro de Papai Noel, acessórios para vaquejada, colar havaiano e sapo de brinquedo foram algumas das bizarrices encontradas pela mulher.

Veja vídeo:

Renata divulgou o momento inusitado nas redes sociais. Foram tantas doações estranhas que a carioca fez a parte dois do quadro “Coisas bizarras que eu achei fazendo triagem das doações pro RS”.

A voluntária é do Rio de Janeiro, mas morou no Paraná por 18 anos e decidiu colaborar para enviar ajuda à população do Sul. Ao Uol Renata comentou que tem um carinho muito especial pelo Sul e decidiu colaborar porque acredita que pequenas atitudes fazem grandes ações.

“Eu compartilho diariamente minha rotina nas redes sociais, então, quando fui atuar como voluntária na triagem em um condomínio próximo ao meu [um grupo de gaúchas estava organizando doações], decidi filmar as triagens e as bizarrices que estavam ali no meio”, contou.

Na publicação, Renata informou onde as pessoas no Rio de Janeiro podem levar doações para o Rio Grande do Sul. Elas podem ser feitas no motoclube de Jacarepaguá, na estrada de Jacarepaguá, 405, de segunda a sexta, das 10h às 18h.

O caminhão sairá em 15/6, e está recebendo doações de itens de higiene pessoal, limpeza, alimento, água, ração e acessórios para pet.