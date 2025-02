Vídeo: “Xenofobia total”, afirma Nivea Stelmann sobre vida nos EUA

Muita gente pode não saber, mas Nivea Stelmann é naturalizada americana e resolveu falar sobre a política de deportações de Donald Trump. A atriz, que vive na “Terra do Tio Sam” com o marido, Marcus Rocha, e os filhos, Miguel e Bruna, desabafou sobre a xenofobia que os imigrantes sofrem.

“As pessoas pensam assim, ela está morando lá nos Estados Unidos, vida boa… Aí, tem de tudo, todos os julgamentos. Falam: ‘Ficam aí mesmo, não vem para cá, não’. As pessoas se esquecem que a gente tem um vínculo emocional muito grande. Sou brasileira antes de ser americana. Sou americana também, me tornei, conquistei esse direito, através de advogado, mas o meu coração é brasileiro”, afirmou.

Xenofobia por todos os lados

Ainda na publicação, Nivea Stelmann falou sobre os preconceitos: “As pessoas olham para a gente aqui e falam: ‘Você é americana e fala mal dos americanos?’. Eu não falo mal deles, falo a verdade, como eles tratam a gente. Existem todo tipo de americano, muita gente de bom coração e gente bacana, mas tem uma maioria que é muito soberba e que tem xenofobia, sim. Tem muito! Nem vou entrar no mérito de racismo, que tem muito também, mas xenofobia é total”, avaliou.

Em seguida, ela apontou alguns casos: “Você fala inglês com seu sotaque, pronto, eles já olham para a minha cara e de outros latinos com um ‘hum’. Já tem esse (distanciamento). Não estou generalizando, mas a grande maioria. Se você vai ao médico, eles pedem para você botar qual é a sua raça. Acho um absurdo! É para te separar mesmo. Também existe muito bullying na escola e na vida!”, disse.

A política de Trump

Nos stories do Instagram, a brasileira ainda falou sobre as determinações do presidente americano, Donald Trump: “Agora com essa questão imigratória que está supercomplicada…. Gente, estou apavorada porque tem muita gente indo embora de medo ou indo para o interior, já que obviamente eles vão ficar focados nas grandes cidades e nos lugares aonde tem mais brasileiros, mexicanos, venezuelano e bolivianos… Eles querem que o povo se lasque e vá embora”, comentou, antes de completar:

“Tem esse problema da ilegalidade. Está todo mundo apavorado. Tem mãe que está ilegal que não está mandando seu filho para a escola com medo deles baterem lá. Os imigrantes estão como na pandemia, assim ‘fiquem em casa se puder’. Eles estão tentando ao máximo não botar a cara (para fora). Viajar, então, nem pensar”, garantiu.

No fim, a atriz aproveitou para aconselhar pessoas que estão pensando em se mudar ilegalmente para lá: “Tudo pode acontecer a qualquer momento. Eu imagino o coração dessas pessoas e tento ter o máximo de empatia. É complicado. As pessoas vieram com sonhos. Fizeram errado? Fizeram, mas, cara, que horror, que pânico! Fico vendo as matérias e fico apavorada. Então, falo de novo, você que está no Brasil, não venha ilegal”, encerrou.