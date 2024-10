VÍDEO: Xuxa Meneghel é cuspida por fã durante atendimento em porta de estádio

A apresentadora Xuxa Meneghel passou por um momento inesperado com uma fã nos bastidores do Futebol da Esperança, na Arena Corinthians, em prol do Criança Esperança, no domingo (13).

Na ocasião, a artista foi cuspida por uma pessoa que dizia ser fã dela. Xuxa atendia alguns admiradores que estavam do lado de fora do estádio e uma delas se exaltou ao pedir uma foto para a eterna Rainha dos Baixinhos.