Vídeo: Zé Love pega um chinelo para bater em Sacha em A Fazenda 16

Nesta segunda-feira (28/10), a Record divulgou as imagens da briga entre Zé Love e Sacha Bali, no último domingo (27/10), em A Fazenda 16. A treta aconteceu momentos antes de Fernanda Campos e MC Zaac pedirem para desistir do programa.

A confusão começou quando Sacha foi acordado aos gritos pelo ex-jogador. “Se tu falar do meu filho, eu arrebento a tua cara agora”, disse. Love continuou: “Eu quero que se dane o prêmio. Fala, que eu vou te arrebentar!”.

Sem papas na língua e calmo sem reagir aos berros do peão, Sacha rebateu: “Então arrebenta, rapaz”.

Já nas imagens compartilhadas pela emissora do Bispo Macedo nesta tarde, o conflito entre os dois ficou mais acalorado quando Love pegou um chinelo para ameaçar bater em Bali:

“Eu falo de você! Você é um péssimo exemplo! Vai, Zé Lúcifer! Você é o Lúcifer”, provocou o artista. “Você fala da sua mãe ‘ai, eu vou aposentar a minha mãe’. Você não vai aposentar sua mãe nunca”, debochou o ex-atleta.

Com o calçado na mão, Zé se aproxima de Sacha e dispara: “Eu meto isso aqui na sua cara! Você tá com medo? Tá com medo?”, insinuou. “Mete”, apostou o famoso. Zaac reagiu para o ator: “Cala a boca!”.

Em seguida, os outros confinados correram para o quarto e tentaram segurar Zé Love, que partiu pra cima de Sacha, que continuou a provocação: “Eu tenha pena do teu filho, eu tenho pena da sua mulher, eu tenho pena da sua família”.

No momento da briga, a produção cortou a transmissão das câmeras do Playplus por quase uma hora. Nas imagens, a piscina e depois, as baias dos animais. É que ninjas, pessoas da produção que ajudam os peãos, entraram na sede para apartar a briga e acalmar Zé Love.

Assista ao momento da confusão:

Briga com Yuri Bonotto

O assunto desse domingo (27/10) na web foi a briga generalizada que aconteceu em A Fazenda 16, noite do último sábado (26/10). Zé Love partiu pra cima de Yuri Bonotto, que tentava defender Luana Targino das reclamações do ex-jogador.

A treta teve início quando Zé estava demorando no banheiro. A modelo aguardava a vez de usar e sinalizou. “Eu vou bater”, falou. “Então, beleza. Da próxima vez você vai esperar 50 minutos”, debochou o ex-atleta.

“Você é grosso, estúpido”, apontou Luana. “Você é baixa. Se tem uma pessoa baixa, essa pessoa é você. Você é nojenta. Pega bosta, cospe nas pessoas, além de ser muito falsa”, disparou Love.

A moça deu as costas e foi sozinha para a casa da árvore. Nisso, Zé Love surtou e saiu da sede reclamando:

“Todo mundo quer ficar falando do meu filho nessa p*rra, mano! Já, já eu vou tomar a p*rra de uma atitude que eu não quero. Se for ficar falando do meu filho, o bicho vai pegar nessa casa, desgraça! Vai ficar toda hora falando do meu filho?”, refletiu.

Yuri, que ouvia a lamentação, resolveu comprar a briga da modelo: “Quem está falando do seu filho? Vai ficar gritando com ela? Machista do c*”. Em seguida, o clima ficou acalorado e os dois começaram a se enfrentar aos berros.

Durante o conflito, Sacha Bali tentou amenizar, mas logo se envolveu na confusão. Fernanda tentou apartar e também encarou o ator, dando um empurrão. Outros peões foram até o pátio e o Playplus, plataforma que transmite o programa ao vivo, saiu do ar.

Depois de alguns minutos, apareceu Gizelly Bicalho e Camila Moura varrendo alguns cacos de vidros do chão. No intervalo, não se sabe o que de fato aconteceu para que os objetos tivessem se quebrado. Eita!

Fernanda Campos e MC Zaac desistem de A Fazenda 16

O domingo (27/10) foi de muita confusão e duas desistências em A Fazenda 16. Fernanda Campos e MC Zaac bateram o sino e desistiram do reality rural da Record e usaram as redes sociais para desabafar.

A influenciadora se manifestou através de uma nota no Instagram, assinada por sua assessoria de imprensa, e se disse “injustiçada”: “Como já confirmado pela Record, Fernanda Campos deixou o reality A Fazenda na tarde deste domingo (27/10). Ela está bem, tranquila e com a família em sua casa na zona sul de São Paulo”, começou.

Em seguida, a equipe da ex-peoa esclareceu o motivo: “Ao contrário do que se especula na internet, Fernanda não desistiu do programa por conta da confusão generalizada ocorrida ontem, mas por se sentir injustiçada em outros momentos do jogo, sobretudo em meio a tantas provocações. Algo que só ela viveu e sentiu no reality”, afirmou, antes de completar:

“Por conta disso, chegou no seu limite e preferiu deixar o programa sem culpas, sem arrependimentos e de cabeça erguida, pronta para novos desafios e para retomar seu trabalho aqui fora”, pontuou.

Logo depois, ela se dirigiu aos fãs: “Fernanda agradece o carinho, as mensagens positivas e a torcida de todos. Ela seguirá acompanhando o reality, vibrando com seus aliados e comentando tudo o que acontece em A Fazenda’, agora nas suas redes sociais. Para ela, o momento é de alívio, paz e descanso. Agradecemos a produção e direção do reality e esperamos anunciar novidades em breve”, finalizou.