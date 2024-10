VÍDEO: Zé Neto volta aos palcos em evento católico após pausa na carreira para tratar depressão

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, voltou aos palcos para um momento especial. Afastado dos shows para tratar a depressão, o artista participou de uma apresentação durante um retiro católico ao lado do parceiro de música.

No vídeo compartilhado pelo perfil da dupla, os artistas aparecem cantando músicas religiosas e vestidos com uma camisa com o rosto do Papa João Paulo II.