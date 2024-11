Vídeos mostram palmeirenses com barras de ferro antes de emboscada

São Paulo —Vídeos divulgados nesta quinta-feira (31/10) mostram membros da torcida organizada Mancha Alvi Verde com barras de ferro antes da emboscada que matou um torcedor do Cruzeiro e feriu outros 11, no último domingo (27/10), na Rodovia Fernão Dias, trecho de Mairiporã, na Grande São Paulo.

No material é possível identificar Felipe Matos dos Santos, conhecido como “Fezinho”. Ele é vice-presidente da torcida organizada e junto com outros cinco suspeitos estão foragidos da Justiça.

No primeiro vídeo é possível ver o grupo com barras de ferro na mão. Já o segundo, gravado às 3h33 da madrugada, mostra os integrantes da organizada em motos.

Veja:

A emboscada

Por volta das 5h da manhã de domingo (27), no km 65 da Rodovia Fernão Dias, no centro de Mairiporã, membros da Mancha Alvi Verde, torcida do Palmeiras, fizeram uma emboscada contra torcedores do Cruzeiro. Durante o ataque, um homem foi morto carbonizado e 17 ficaram feridos.

Em um dos vídeos do ataque, é possível ouvir um homem falando “É a Mancha, car****. Aqui é a Mancha, por**”, fazendo referência à torcida organizada.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para a ocorrência e, no local, encontraram um ônibus incendiado e outro depredado. Foram apreendidos rojões, fogos de artifício, barras de ferro e madeiras, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

13 imagens Fechar modal. 1 de 13 2 de 13 Torcedores do Palmeiras emboscaram e espancaram cruzeirenses Material cedido ao Metrópoles 3 de 13 O ataque foi deflagrado na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP), na madrugada de domingo (27/10) Material cedido ao Metrópoles 4 de 13 Os torcedores mineiros voltavam de ônibus de Curitiba (PR), onde o Cruzeiro jogou no sábado (26/10) com o Athletico Paranaense e perdeu por 3 a 0 Material cedido ao Metrópoles 5 de 13 O ataque acabou com uma morte e 16 pessoas feridas Material cedido ao Metrópoles 6 de 13 Os torcedores do Palmeiras humilharam as vítimas Material cedido ao Metrópoles 7 de 13 Em um vídeo, um torcedor do Palmeiras pisou na cara de um cruzeirense Material cedido ao Metrópoles 8 de 13 As vítimas foram hostilizadas e humilhadas Material cedido ao Metrópoles 9 de 13 Autoridades começaram a investigar o ataque Material cedido ao Metrópoles 10 de 13 A torcida da Máfia Azul foi alvo do ataque Material cedido ao Metrópoles 11 de 13 Os agressores dispararam uma chuva de rojões para emboscar as vítimas Material cedido ao Metrópoles 12 de 13 Um dos ônibus pegou fogo Material cedido ao Metrópoles 13 de 13 O trânsito na rodovia foi interrompido Material cedido ao Metrópoles

Com a aproximação das equipes da PRF e da Polícia Militar de São Paulo, os agressores envolvidos fugiram pelas vias locais.

Como mostrado pelo Metrópoles, a organizada palmeirense teria monitorado e interceptado os cruzeirenses, que viajavam em dois ônibus na Rodovia Fernão Dias. Os torcedores mineiros voltavam de Curitiba (PR), onde o Cruzeiro havia jogado, no sábado (26/10) contra o Athletico Paranaense e perdeu por 3 a 0.

Foragidos

Seis membros da Mancha Alvi Verde (antiga Mancha Verde) estão foragidos após a Justiça determinar a prisão dos suspeitos. Eles serão investigados pela Polícia Civil e vão responder criminalmente por homicídio, incêndio, associação criminosa, lesão corporal e promover tumulto, praticar ou incitar a violência em eventos esportivos.

Segundo a SSP, a polícia apreendeu imagens de monitoramento e solicitou exames do Instituto Médico Legal às vítimas para realizar as investigações. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) para identificação e responsabilização dos envolvidos, diz a nota.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) também investiga a torcida organizada do Palmeiras como facção criminosa. “Tal episódio é inaceitável e representa uma grave afronta à segurança pública e à convivência pacífica em nossa sociedade. Por isso, esta Procuradoria-Geral de Justiça determinou que, para além do promotor Fernando Pinho Chiozzotto, de Mairiporã, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado [Gaeco] entre no caso”, disse o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa.

“Há firmes evidências de que algumas torcidas organizadas atuam como verdadeiras facções criminosas, o que justifica a intervenção do Gaeco”, acrescentou o chefe do MPSP.

Até o momento do fechamento desta reportagem, não havia atualizações sobre as investigações. O Metrópoles busca contato com a Drade para saber se algum suspeito já foi identificado.

Possível vingança dos torcedores

A emboscada realizada por torcedores palmeirenses pode ter sido vingança a um ataque semelhante que aconteceu em 28 de setembro de 2022.

Na ocasião, o confronto entre os torcedores do Cruzeiro e do Palmeiras ocorreu na altura do km 593 da mesma Rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. Em imagens publicadas nas redes sociais, era possível ver palmeirenses armados com paus e barras de ferro. Rojões também foram usados no confronto. Alguns envolvidos na confusão apareceram ensanguentados.

Em maior número, os torcedores do Cruzeiro espancaram diversos membros da torcida do Palmeiras, entre eles Jorge Luis, atual presidente da Mancha Alvi Verde (veja abaixo).

Os palmeirenses estavam indo para Belo Horizonte, onde o Verdão jogaria contra o Atlético-MG pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cruzeirenses se deslocavam para Campinas, onde a equipe tem jogo contra a Ponte Preta, pela 32ª rodada da série B.