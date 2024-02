Vieira se reune com chanceler de Israel e demonstra incômodo do Brasil

Geraldo Magela/Agência Senado

1 de 1 mauro vieira no senado – Foto: Geraldo Magela/Agência SenadoEm reunião com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, nesta segunda-feira (19/2), o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, demonstrou incômodo com a postura do colega israelense, Israel Katz, no contexto da crise diplomática entre os dois países.

O chanceler brasileiro convocou Daniel Zonshine ao Palácio Itamaraty, no Rio, “diante da gravidade das declarações desta manhã do governo de Israel”. No mesmo ato, o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, foi chamado de volta ao Brasil.

No encontro, o chanceler e o embaixador trataram da reprimenda que Meyer recebeu do ministro do Exterior israelense no Museu do Holocausto Yad Vashem. Na ocasião, o chanceler israelense ainda declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “persona non grata”.

No domingo (18/2), o mandatário comparou os ataques de Israel na Faixa de Gaza ao massacre promovido pelo então chanceler alemão Adolf Hitler contra judeus no século XX.

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”, declarou Lula.

O posicionamento do presidente da República, além de abrir uma crise diplomática entre os dois países, teve ampla repercussão negativa.

