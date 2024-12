Um vigilante, de 37 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (11) em Santa Bárbara, no Portal do Sertão. O homem é acusado pela morte de dois moradores em situação de rua em Feira de Santana. Os crimes ocorreram no ano passado.

Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, informações preliminares apontam que o acusado teria cometido os homicídios por suspeitar que as vítimas praticavam pequenos furtos no Centro de Feira de Santana.