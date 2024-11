No próximo dia 22 de novembro, a partir das 23h, acontecerá a vigília “Ela Por Elas – O Ano da Totalidade”, liderada pela Bispa Ingrid Duque, da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus (IAPTD). O evento especial celebra o 12º aniversário do congresso e será realizado na sede localizada na Av. Celso Garcia, 899, no bairro do Brás, em São Paulo.

A vigília promete ser uma noite de adoração intensa e entrega espiritual, com uma programação voltada ao louvor e à ministração de palavras edificantes. Em sua rede social, a Bispa Ingrid convidou o público a “vivenciar uma noite de adoração, palavra e entrega total a Deus, buscando ser cheios da plenitude divina”.

O evento contará com a presença de cantoras renomadas no cenário gospel, como Stella Laura, Keller Silva e Jaine, além da missionária Venícia Porto. Essas convidadas trarão momentos de louvor e reflexão para o público, proporcionando uma experiência transformadora.

O tema “O Ano da Totalidade” reflete o desejo de renovação e fortalecimento da fé entre os participantes, reforçando a importância da busca espiritual e do apoio entre as mulheres. A Bispa Ingrid também incentivou os participantes a marcarem pessoas que gostariam de convidar para essa noite especial, promovendo um ambiente de união e espiritualidade.

A expectativa é que o evento reúna milhares de fiéis em uma noite dedicada ao louvor, celebração e reflexão, fortalecendo a comunidade e a fé.

The post Vigília “Ela Por Elas” comemora 12 anos em SP sob liderança da Bispa Ingrid Duque appeared first on Fuxico Gospel.