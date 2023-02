Viih Tube compartilha foto do Carnaval: “Bloquinho na aula de amamentação”

Enquanto os bloquinhos de rua estão embalando as ruas de São Paulo, Viih Tube aproveita a data para se preparar para a chegada de Lua, a sua primeira filha com Eliezer. A youtuber fez questão de publicar um registro nas redes sociais em que aparece com o amado e compartilhou um momento em que aprende a amamentar.

“Nosso carnaval está sendo assim, o bloquinho é na aula de amamentação! E, para ser sincera, não tinha como ser mais perfeito”, legendou a ex-BBB, que veste um avental e seios falsos, enquanto Eli está com uma boneca nos braços. Confira o registro.

Conheça a história de amor de Eliezer e Viih TubeReprodução/Instagram

Viih Tube foi participante do BBB21 e, mesmo sendo integrante do Camarote no reality show, teve que lidar com a badalação e a mudança de vida após o programa.Reprodução/Instagram

Eliezer, por sua vez, participou do BBB22 e era parte da Pipoca. Total anônimo, o participante teve mais dificuldade com a vida de celebridade e se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo em maio de 2022.Foto: Globo/Reprodução

Viih Tube foi uma das pessoas que ajudou Eli com a adaptação no novo estado. Os dois começaram a trocar mensagens e se aproximaram por meio das redes sociais, surpreendendo os internautas. Eliezer e Viih Tube trocam beijos em festa (Reprodução/Montagem Metrópoles)

Os dois, então, começaram a ser flagrados juntos em lugares públicos e eventos particulares, levantando suspeitas de um romance. Ainda em maio de 2022, o primeiro beijo e uma relação assumida “sem rótulos”.Reprodução/Instagram

Desde então, Eliezer e Viih Tube não se desgrudaram mais. Passaram o Dia dos Namorados juntos e fizeram viagens para pontos turísticos como Fernando de Noronha, mas sem assumir nenhum compromisso. Reprodução/Instagram

Em agosto, três meses após assumir o romance, Eliezer pediu Viih Tube em namoro com uma surpresa romântica montada em um quarto de hotel. Os dois comemoraram bastante a união nas redes sociais. Eliézer pede Viih Tube em namoro (Reprodução: Instagram)

Apesar do namoro não ser a intenção inicial de nenhum dos dois, o relacionamento começou se desenvolveu bem. Os dois ex-BBBs chegaram a fazer um “casamento simbólico” no Rock in Rio.

Em setembro de 2022, um mês após o pedido de namoro, a grande surpresa: Viih Tube anunciou que está grávida e esperando um filho com Eliezer. A notícia pegou os fãs de surpresa, mas foi muito celebrada pelo casal. Reprodução/ Instagram

Em apenas quatro meses, Viih Tube e Eliezer construíram uma relação intensa e de bastante confiança, mesmo vivendo no mundo das celebridades. Que seja duradoura!Eliézer pede Viih Tube em namoro (Reprodução: Instagram)

Viih Tube anunciou a primeira gravidez em setembro do ano passado. Entretanto, a youtuber não vem compartilhando a quantos meses está esperando Lua e, muito menos, a data em que a criança vai nascer. Durante uma interação com seus seguidores do Instagram, a ex-BBB revelou o motivo para manter tudo em segredo.

“Acho muito fofo quando vocês perguntam, sei que perguntam na boa intenção, mas não estou respondendo a data prevista, quantas semanas estou, quantos meses estou. Já falei algumas vezes, mas vou repetir, sempre as mesma pergunta sobre, super entendo, sei que vocês vão entender também. Quero conseguir ter mais privacidade quando ela estiver para vir”, explicou Viih Tube.