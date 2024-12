Viih Tube mostra raro registro do filho na UTI: “Tem força”

Nesta sexta-feira (13/12), Viih Tube usou as redes sociais para mostrar um raro registro de Ravi, seu filho com Eliezer. O menino, que completou um mês, está internado há alguns dias numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). “Tem força”, disse.

“Mamãe também esqueceu de mostrar como eu estava lindo no meu 1º mesversário”, escreveu na legenda de uma sequência de fotos do caçula.

A ex-BBB ainda compartilhou um vídeo de uma conversa do marido com o menino. “Você tem uma força, que Nossa Senhora! [Como] um tico de gente vai ter essa força toda? Não pega nem um pacote de arroz”, falou o influencer.

Eliezer continuou: “Está todo mundo aqui com você. Se você soubesse o quanto você é amado, o quanto as pessoas te amam. Você nem imagina o quanto amor tem pra você aqui.”

O casal ainda fez questão de enfatizar a melhora de Ravi, que continua em tratamento no hospital. “Você sabe, você sente. É muito lindo. Olha como é lindo, mamãe. Olha como ele está um lorde, nem parece que passou pelo que passou”, finalizou.

"Hoje você completa 1 mês de vida meu guerreiro", escreveu Reprodução "O grande dia", diz Eli sobre evolução de Ravi no hospital Instagram/Reprodução Emocionada, Viih Tube atualiza estado de saúde de Ravi Instagram/Reprodução Ravi e Viih Tube Reprodução/ Instagram

Nos comentários, amigos e fãs deixaram mensagens de apoio à Viih Tube. “Que presente de Deus! Viva esse garoto valente e lindo”, falou Ivete Sangalo. “Tenho certeza de que tudo ficará bem! Nosso Deus é Deus do impossível!”, frisou Danielle Bueno.

“Ravi, o bebê que está ensinando à todos sobre força. Feliz vida!”, “Vamos mandar boas energias pro Ravizinho”, “Que sua vida seja honrada pelo poder do espírito santo de Deus” e “Que as bençãos do senhor sejam sempre sobre sua vida”, foram outras reações.

