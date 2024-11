Viih Tube vai para UTI e passa por transfusão após complicações no parto

Viih Tube, influenciadora e ex-BBB, foi levada às pressas para a UTI da maternidade Promater, em São Paulo, nesta quinta-feira (14), três dias após o nascimento de seu segundo filho, Ravi. Complicações no pós-parto exigiram que Viih passasse por uma transfusão de sangue, como comunicado por sua assessoria, que destacou que, apesar do susto, ela já se encontra em recuperação, acompanhada pela mãe, Viviane.

No Instagram, Viih compartilhou detalhes sobre o nascimento de Ravi, que chegou ao mundo na última segunda-feira às 19h49, com 3,76 kg e 49 cm. Após 19 horas aguardando um parto normal, a equipe médica optou pela cesariana. Viih descreveu o momento com emoção, sentindo-se acolhida e protegida: “Senti claramente a presença de Deus, cuidando da gente e me dando discernimento.”

Em um desabafo sobre o parto, a influenciadora contou que quase precisou ir para a UTI com o bebê. “Chegamos muito perto. Eles até prepararam uma sala para o Ravi. Vocês acham que eu ia chegar até o expulsivo e não conseguir? Mas algo estava claramente errado, foi preciso agir rápido,” concluiu Viih, que também é mãe de Lua, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer.

Leia Também: Nasce Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer