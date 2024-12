O youtuber Zion trouxe à tona um debate acalorado sobre Victor Vanilla, ex-satanista, agora pastor, que recentemente anunciou seu novo projeto: a criação de uma igreja com o objetivo de “restaurar o verdadeiro evangelho”. No vídeo divulgado, Victor Vanilla, acompanhado de um pastor auxiliar, afirma que sua igreja protestante busca “desmistificar o evangelho” e trazê-lo “à luz da verdade”, promovendo cultos com louvores, vigílias de oração e pregações focadas em milagres e maravilhas.

Victor Vanilla é conhecido por sua trajetória controversa. Em seu passado, ele afirma ter sido ocultista, mago, drag queen e adepto de práticas luciferianas antes de se converter ao cristianismo. Agora, como pastor, promete combater o que chama de “Sinagoga de Satanás no Brasil” e resgatar a essência da fé cristã.

Zion, porém, questiona a autenticidade das intenções de Vanilla. Segundo ele, “Victor Vanilla é um comunicador carismático que usa seu conhecimento teológico para ganhar relevância na internet”. Ele alerta para o risco de seu discurso “restaurador” evoluir para algo semelhante a uma seita, enganando pessoas vulneráveis.

The post Viky Vanilla apresenta o pastor auxiliar de sua igreja: “Vamos restaurar o verdadeiro evangelho” appeared first on Fuxico Gospel.