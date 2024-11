Vila Don Patto prepara brigada de serviços para temporada de verão e anuncia novas vagas de emprego

De acordo com a diretoria de recursos humanos, região de São Roque carece de profissionais comprometidos.

A proximidade dos festejos de final de ano e o início da temporada de férias de verão projetam a elevação do número de postos de trabalho ofertados por diversos setores da economia brasileira. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem), a estimativa é de 450 mil vagas temporárias a serem criadas neste último trimestre de 2024 no Brasil.

Com atuação no setor do turismo, a Vila Don Patto, complexo que oferece natureza, gastronomia e lazer, na cidade de São Roque, próxima a capital paulistana, as vagas de trabalho foram anunciadas nas redes sociais do empreendimento, destacando que o espaço oferece um ambiente de trabalho dinâmico e integrado à natureza, ideal para quem deseja crescer profissionalmente.

“O Roteiro do Vinho de São Roque impulsionou o crescimento do turismo na cidade e, consequentemente, oportunidades de trabalho são ofertadas aos profissionais, em especial, os residentes na cidade. Nossa expectativa até o encerramento do ano é bastante positiva e anunciamos novas vagas para que possamos desenvolver treinamentos e todo suporte para os novos colaboradores fixos ou intermitentes que virão a compor o time Vila Don Patto, que visa a excelência no atendimento de nosso principal patrimônio, nossos clientes”, frisa a Diretora de Recursos Humanos, Anne Patto.

Vagas Disponíveis:

• Auxiliar de Almoxarifado – Apoio na organização e controle de estoque.

• Auxiliar de Manutenção – Responsável pela manutenção das instalações, garantindo que o espaço permaneça sempre em perfeito estado.

• Chefe de Fila – Coordenação de atendimento ao cliente, gerenciando a organização e eficiência das filas.

• Cozinheira(o) – Preparo de pratos que valorizam a gastronomia local, com atenção à qualidade e sabor.

• Faxineira(o) – Limpeza e conservação dos ambientes, mantendo o local agradável para nossos visitantes.

Requisitos:

Procuramos profissionais comprometidos, com espírito de equipe e que busquem contribuir para o excelente atendimento e experiência dos nossos clientes.

Como se Candidatar:

Interessados devem enviar o currículo atualizado para o e-mail: [email protected]. Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 95055-8123 para mais informações.