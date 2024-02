Vini Jr, Alexandre de Moraes e Zema recebem Medalha de Mérito Legislativo na Câmara; veja lista

A Câmara dos Deputados realizou nesta quarta-feira, 7, a cerimônia de entrega da Medalha de Mérito Legislativo de 2023, a homenagem reconhece pessoas ou instituições que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil ao longo do ano. Nesta edição, líderes partidários indicaram 37 representantes para receber a condecoração conduzida pela Segunda-Secretaria da Mesa Diretora da Câmara, em solenidade realizada no Plenário da Casa. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) conduziu a sessão e entregou, junto a segunda secretária, deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) a medalha e um diploma de menção honrosa às autoridades.

Entre os agraciados estão os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e André Mendonça, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jorge Oliveira; e o governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo). Também foram escolhidos, o jogador de futebol do Real Madrid, Vinícius Júnior, que se destacou pelo combate na luta antirracista; e a advogada e professora Caroline Proner, por denunciar movimentos ilegais contra a democracia. Proner também é esposa do cantor Chico Buarque. Confira a lista completa.