Vini Jr. é cotado para vencer a Bola de Ouro

Vini Jr., atacante do Real Madrid, é apontado pela mídia espanhola como o provável vencedor da Bola de Ouro. Após o jornal Marca anunciar a conquista do jogador, o Diário AS também corroborou a informação. A cerimônia de entrega do prêmio, promovido pela revista France Football, está marcada para o dia 28 de outubro. O último brasileiro a receber a Bola de Ouro foi Kaká, em 2007, quando jogava pelo Milan. Desde então, Neymar foi o atleta que mais se destacou, alcançando a terceira posição na premiação em três anos consecutivos (2015, 2016 e 2017) durante sua passagem pelo Barcelona.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane