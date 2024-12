Vini Jr. é eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa

Após 17 anos, o Brasil volta a ter o melhor jogador do mundo eleito pela Fifa, entidade máxima do futebol. Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid e da seleção brasileira, recebeu a honraria nesta terça-feira (17), na cerimônia do The Best, realizada em Doha, no Catar, onde o Real enfrentará o Pachuca na final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira.

Vini Jr. encerra assim um jejum de 17 anos sem um brasileiro sendo eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa. O último havia sido Kaká, em 2007. O carioca de 24 anos se torna o sexto jogador do País a receber tal prêmio, se juntando também a Romário (1994), Ronaldo (96, 97 e 2002), Rivaldo (99) e Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005).

O camisa 7 do Real Madrid ainda lava a alma tendo o merecido reconhecimento como melhor jogador do planeta, algo que não veio na Bola de Ouro, premiação tradicional feita pela revista France Football em parceria com a Uefa, na qual 100 jornalistas do mundo todo votam e contabilizam a temporada anterior do futebol europeu.

O The Best conta com votos de torcedores, capitães e técnicos das seleções mundiais, além de jornalistas (cada um com peso de 25% na contagem final) para eleger o melhor jogador do mundo durante pelo ano todo, não apenas na temporada europeia.

O sentimento de injustiça da Bola de Ouro, onde Vini Jr. sequer compareceu à premiação, foi substituído pela alegria no rosto do atacante, voz ativa no meio do futebol na luta contra o racismo. Seu comportamento perante os rivais e árbitros inclusive foi dado como motivo para jornalistas não o colocarem no topo da lista da premiação da France Football.

Marta também foi destaque

Não foi só Vini Jr. que foi premiado nesta terça, no Catar. Marta ganhou o prêmio que leva o próprio nome dela, concedido ao gol mais bonito do ano. O gol foi marcado pela Rainha em amistoso da seleção brasileira com a Jamaica.

Thiago Maia, meia do Internacional, ganhou o prêmio de Fair Play pelo seu trabalho de resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul neste ano.

Gabi Portilho foi eleita para o time do ano da Fifa, enquanto Gui, torcedor-mirim do Vasco que sofre de epidermólise bolhosa e que comoveu o futebol mundial pelo seu carisma, ganhou a premiação de Torcedor do Ano.

Confira a lista de todos os vencedores do The Best 2024:

Melhor jogador do mundo: Vinícius Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira

Melhor jogadora do mundo: Aitana Bonmatí, do Barcelona e da Espanha

Prêmio Puskás: Alejandro Garnacho, do Manchester United

Prêmio Marta (gol mais bonito no futebol feminino): Marta, do Orlando Pride e da seleção brasileira

Melhor técnico do futebol masculino: Carlo Ancelotti, do Real Madrid

Melhor técnica do futebol feminino: Emma Hayes, do Chelsea e dos Estados Unidos

Melhor goleiro: Emiliano Martínez, do Aston Villa e da Argentina

Melhor goleira: Alyssa Naeher, do Chicago Red Stars e dos Estados Unidos

Prêmio Fair Play: Thiago Maia, do Internacional, pela ajuda e resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Prêmio Torcedor do Ano: Guilherme Gandra Moura, torcedor símbolo do Vasco

Seleção do futebol feminino: Alyssa Naeher; Lucy Bronze, Irene Paredes, Naomi Girma e Ona Battle; Horan, Guijarro, Aitana Bonmatí e Gabi Portilho; Salma Paralluelo e Graham Hansen

Seleção do futebol masculino: Emiliano Martínez; Carvajal, Rüdiger, Rúben Dias e Saliba; Rodri, Kroos e Bellingham; Lamine Yamal, Erling Haaland e Vinicius Júnior

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira