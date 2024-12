Vini Jr. é o único brasileiro na seleção de 2024 da IFFHS

Vini Jr. se destacou como o único brasileiro a integrar a seleção de 2024 da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). O jogador, que já conquistou o prêmio Fifa The Best, finaliza o ano com um impressionante currículo, incluindo títulos como a Copa Intercontinental, a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol, a Liga dos Campeões e a Supercopa da Uefa. O Real Madrid se sobressaiu na seleção da IFFHS, com cinco de seus atletas escolhidos. A formação adotada foi a 4-3-3, começando com o goleiro Emiliano Martinez, do Aston Villa.

A linha defensiva é composta por Dani Carvajal e Antonio Rudiger, ambos do Real Madrid, além de Ruben Dias, do Manchester City, e Alphonso Davies, do Bayern de Munique. No meio-campo, a seleção conta com Rodri, do Manchester City, Jude Bellingham e Toni Kroos, ambos do Real Madrid. O ataque é formado por Lamine Yamal, do Barcelona, Erling Haaland, do Manchester City, e Vini Jr., representando o Real Madrid. Essa formação reflete a força dos clubes europeus na atualidade.

Uma das principais alterações em relação à seleção da Fifa foi a inclusão de Alphonso Davies, que substituiu William Saliba, do Arsenal.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias