Vini Jr perde pênalti e Brasil fica no empate com Venezuela nas Eliminatórias

O Brasil não conseguiu fazer uma exibição consistente nesta quinta-feira (14), no Estádio Monumental de Maturín, e ficou no empate por 1 a 1 com a seleção venezuelana pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Raphinha inaugurou o marcador em cobrança de falta, mas Segovia fez um golaço e deixou tudo igual para os donos da casa. A seleção brasileira teve uma atuação oscilante. Se no primeiro tempo, houve superioridade clara dos comandados de Dorival, na segunda parte, especialmente nos minutos iniciais, o que se viu foi um time desnorteado. Dorival Júnior também pecou por tardar nas substituições. Vini Jr. se mostrou mais participativo, mas, quando pôde fazer a diferença, falhou nas tomadas de decisão e na cobrança de pênalti.

WhatsApp

O time de Dorival Júnior não teve uma atuação convincente, mas não retrocedeu. A verdade é que os jogos com os lanternas Peru e Chile, em outubro, não podem servir de parâmetro. Diante da Venezuela, a seleção trafegou por uma linha tênue e esteve perto da vitória e da derrota repetidas vezes. Essa oscilação pode ser comum no futebol, contudo, em se tratando de seleção brasileira, não pode ser tratada como trivial. É necessário corrigir o rumo mesmo que a classificação para o Mundial não se torne motivo de preocupação. A seleção brasileira volta a atuar na terça-feira, às 21h45, diante do Uruguai, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Já a Venezuela visita o Chile, em Santiago, no mesmo dia, às 21h.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula