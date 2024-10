Vini Jr. se pronuncia após perder Bola de Ouro: ‘Farei 10x se for preciso’

O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinicius Junior, usou as redes sociais para se pronunciar sobre a premiação Bola de Ouro que elegeu Rodri, do Manchester City, como o melhor jogador do mundo. O brasileiro ficou com a segunda colocação. “Eu farei 10x de se for preciso. Eles não estão preparados”, escreveu em sua conta no Twitter. Apesar de ser cotado com o favorito para levar o prêmio, tanto no Brasil como em alguns veículos internacionais, o resultado não foi uma surpresa, uma vez que no começo da tarde o time merengue cancelou a viagem à Paris, França, porque havia sido informado de que nenhum de seus jogadores levaria o prêmio mais esperado da noite, com isso nenhum representante esteve presente para receber o prêmio de Melhor Time de Futebol Masculino e Melhor Treinador, o qual Carlo Ancelotti saiu vencedor. Durante a entrega do prêmio para Rodri, algumas pessoas na plateia começaram a gritar o nome do jogador brasileiro. Apesar de não ter sido eleito como o melhor, Vini Jr. recebeu apoio de alguns companheiro de clube e antigos colegas que disseram que ele não precisa de uma prêmio para ser o melhor do mundo, porque ele já carregar essa faixa.

