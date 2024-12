Vini Jr. volta, faz gol e Real Madrid derrota a Atalanta pela Liga dos Campeões

Recuperado de uma lesão muscular que o deixou afastado dos últimos quatro jogos, o brasileiro Vini Jr. retornou, nesta terça-feira (10), ao time do Real Madrid na vitória, por 3 a 2, sobre o Atalanta, em Bérgamo, na Itália, pela sexta rodada da Liga dos Campeões. O brasileiro fez um dos gols e deu uma assistência para Bellingham fazer outro. Mbappé autor do primeiro gol do time espanhol deixou o campo machucado ainda na primeira etapa. O Real diminuiu a pressão na competição, ao chegar aos nove pontos, na 17ª colocação, enquanto a Atalanta, líder do Campeonato Italiano, perde a invencibilidade de 14 jogos, com nove vitórias consecutivas, e permanece com 11 pontos, na sétima colocação.

O jogo começou em alta velocidade. Mbappé só não marcou a um minuto de jogo porque o goleiro Carnesecchi fez bela defesa. Dois minutos depois, Lookman respondeu na mesma moeda pela Atalanta e Courtois apareceu bem no lance. Mas o gol do Real não demorou a sair. Mbappé em jogada rápida abriu o placar, aos nove minutos. A Atalanta não se intimidou e foi ao ataque, abrindo espaço para o Real. A intensidade da partida era intensa. As equipes se revezam no ataque, sempre com perigo. Aos 35, Mbappé sente dores e é substituído por Rodrygo. Aos 345, Kolasinac recebe na entrada da área e é derrubado por Tchouaméni.

O belga De Ketelaere bate muito bem e empata a partida. O segundo tempo começou no mesmo ritmo. A Atalanta, confiante, foi em busca da virada, mas acabou surpreendida em dois minutos com dois gols do Real. Aos 11, Vini Jr. pegou uma sobra e fez 2 a 1. Aos 13, Bellingham acertou belo chute de pés esquerdo para fazer 3 a 1.

Mais uma vez a Atalanta mostrou-se forte psicologicamente e teve forças para ir ao ataque. Descontou aos 20 minutos, com Lookman, um dos melhores em campo. Com o ímpeto da Atalanta em busca de pelo menos o empate, o Real encontrou mais espaços para tocar a bola e criar melhores oportunidades para ampliar a vantagem.

Na parte final do jogo foi a Atalanta que passou a buscar os contra-ataques. Aos 30 minutos, Kolasinac por pouco não empatou. Aos 32, Courtois defende chute perigoso de Samardzic. A Atalanta tentou o empate até o final, empurrada pela torcida, mas parou na boa atuação de Courtois e teve a invencibilidade quebrada.

Um gol de Ross Barkley aos 85 minutos levou o Aston Villa a uma vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o RB Leipzig, colocando os ingleses em terceiro lugar na tabela e aumentando suas esperanças de terminar entre os oito primeiros. O Villa ficou na frente com apenas 153 segundos de bola rolando, graças a John McGinn, mas o Leipzig empatou no meio do primeiro tempo, quando Lois Openda aproveitou uma confusão da defesa inglesa.

Jhon Duran marcou no início do segundo tempo (53′) e Christoph Baumgartner deixou tudo igual mais uma vez nove minutos depois (62′). Foi então que Barkley, após deixar o banco de reservas, balançou a rede apenas dois minutos depois. O gol, um chute de longa distância que contou com um desvio, foi o primeiro de Barkley na Liga dos Campeões e colocou o Villa perto de terminar entre os oito primeiros em seu retorno à principal competição da Europa após 41 anos.

O Paris Saint-Germain, que precisava da vitória para não ficar para trás na luta pela permanência na Liga dos Campeões, manteve as esperanças após vencer com autoridade o RB Salzburg fora de casa por 3 a 0. Com domínio total durante todo o jogo, os jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique conquistaram a vitória com dois gols portugueses – de Gonçalo Ramos (30′) e Nuno Mendes (72′) – e um terceiro do jovem meia Désiré Doué (85′).

No primeiro tempo, Gonçalo Ramos colocou o PSG em vantagem ao finalizar uma bola que o marroquino Achraf Hakimi desviou de cabeça após um cruzamento da esquerda de Bradley Barcola (30′). O gol, porém, foi uma recompensa escassa para o time parisiense, que criou nada menos que outras cinco chances claras para aumentar a vantagem, tornando o goleiro Alexander Schlager o jogador de maior destaque dos anfitriões nos primeiros 45 minutos.

Após o intervalo, os franceses melhoraram a pontaria e Nuno Mendes e Doué evitaram que o PSG sofresse na reta final da partida. Com esta vitória, o Paris Saint-Germain soma 7 pontos e sobe para a 23ª posição, o que lhe permitiria ter acesso ao playoff prévio às oitavas de final, que serão disputadas pelas equipes classificadas entre as posições 9 e 24.

Em confronto direto pelo ‘Top 8’ da Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen derrotou a Inter de Milão por 1 a 0, na Alemanha. Nos minutos finais, quando a Inter parecia satisfeita com o empate em 0 a 0, o francês Nordi Mukiele (90′) marcou o gol da vitória do Leverkusen, que com o resultado sobe para a vice-liderança da fase de liga da Champions.

O time italiano até então invicto, também sofreu seu primeiro gol no torneio continental, mas segue em boa posição na tabela, com os mesmos 13 pontos do Leverkusen e Aston Villa (3º), mas ocupa a quarta posição pelos critérios de desempate. O líder é o Liverpool, único time com 100% de aproveitamento depois de seis rodadas, com 18 pontos.

Tanto a Inter como o Leverkusen buscam a classificação direta para as oitavas de final, reservada apenas às equipes que terminarem nas oito primeiras posições. Para garantir esse objetivo, os alemães vão enfrentar nos dois jogos restantes da fase de liga o Atlético de Madrid e o Sparta Praga. O time tcheco também enfrentará a Inter, que na oitava e última rodada receberá o Monaco.

O Bayern de Munique goleou o Shakhtar Donetsk por 5 a 1 nesta terça-feira (10), pela sexta rodada da Liga dos Campeões, e conseguiu um resultado que aproxima o time bávaro das oitavas de final. Com 12 pontos, o Bayern passa a ocupar provisoriamente a sexta posição na fase de liga, dentro do ‘Top 8’ que classifica diretamente às oitavas e a um passo de se garantir pelo menos no ‘Top 24′, que leva ao playoff prévio.

No jogo disputado na cidade alemã de Gelsenkirchen, onde o Shakhtar recebe seus adversários devido à guerra na Ucrânia, o brasileiro Kevin (5′) abriu rapidamente o placar para os mandantes. Mas a vantagem durou apenas cinco minutos, com o empate do austríaco Konrad Laimer (11′). E pouco antes do intervalo, Thomas Müller virou para o Bayern (45’).

