Vini Júnior e Real Madrid boicotam entrega da Bola de Ouro porque prêmio vai para Rodri

Vinicius Junior não estará presente na cerimônia de entrega da Bola de Ouro, promovida pela revista France Football, que ocorrerá nesta segunda-feira (28). A confirmação da ausência do jogador foi feita pelo seu estafe, após o Real Madrid ser informado de que ele não receberá o prêmio. Em decorrência dessa decisão, o clube decidiu que nenhum de seus representantes comparecerá ao evento. Nos últimos dias, surgiram rumores na mídia indicando que Vini poderia ser o vencedor do prêmio. No entanto, a identidade do ganhador só será revelada no momento da abertura do envelope durante a cerimônia. O meio-campista Rodri, do Manchester City, é considerado um dos favoritos ao troféu e já se encontra em Paris para o evento.

A escolha da Bola de Ouro é realizada por um painel de cem jornalistas de diversas nacionalidades, levando em consideração o desempenho dos jogadores entre 1º de agosto de um ano e 31 de julho do ano seguinte. Na temporada 2023-24, Vinicius Jr. teve um desempenho notável, conquistando a Champions League e o campeonato espanhol, além de se destacar em sua luta contra o racismo nos estádios da Espanha. Vale ressaltar que Vinicius Jr. foi o único brasileiro entre os 30 finalistas da premiação. Desde a vitória de Kaká em 2007, nenhum jogador brasileiro conseguiu conquistar a Bola de Ouro, o que torna a expectativa em torno do prêmio ainda mais significativa para os torcedores e para o próprio atleta.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira