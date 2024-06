Vinicius Jr. marca e Real Madrid conquista a 15ª Champions League

O Real Madrid é o campeão da Champions League 2023/24. O 15º título da Liga dos Campeões merengue foi decidido neste sábado (1º/6) com o placar de 2 x 0 em cima do Borussia Dortmund. Os gols da partida foram marcados por Carvajal e Vinicius Jr, todos no segundo tempo no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

Apesar do domínio alemão na primeira etapa de jogo, o Real Madrid mostrou por que é o maior campeão da Champions e presenteou o ídolo Toni Kroos com mais um título em seu último jogo da carreira. Marco Reus, por outro lado, se despede do futebol sem faturar a Liga dos Campeões pelo Dortmund, seu clube do coração.

O Borussia bem que tentou, mas não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. A primeira grande chance de gol foi com Karim Adeyemi cara a cara com o goleiro Courtois. O ponta esquerda driblou, mas perdeu o tempo da bola para chutar no gol. Na sequência, o Dortmund acertou a trave no arremate do centroavante Füllkrug e, assim, os aurinegros ficaram no quase duas vezes seguidas.

Os gols Na volta, o Real Madrid foi melhor e, em uma das criações de jogadas, os espanhóis conseguiram um escanteio. O meia Toni Kroos cobra e o lateral-direito Carvajal sobe mais alto que todos para abrir o placar aos 28 minutos do segundo tempo. A estrela brasileira Vinicius Jr. ampliou um toque suave de esquerda, que o fez ter dois gols em finais de Liga dos Campeões.

O Dortmund teria diminuído o placar se não fosse o impedimento de Füllkrug no cabeceio para o gol.

Dortmund voltou à final Borussia Dortmund estava há 11 anos sem chegar à uma final de Liga dos Campeões e há 27 sem conquistar o título da competição. Já o Real Madrid tinha ofavoritismo ao seu lado. Na sua 18ª final na história da competição, o clube merengue chegou para a decisão de 2023/24 com um histórico de 14 títulos e um aproveitamento de 82,3% em finais de Champions.

Despedidas Após 12 anos de história e dedicação ao Dortmund, Marco Reus despediu-se do time do seu coração neste sábado, no maior palco do futebol europeu. No mesmo Wembley em que perdeu a final para o Bayern de Munique há 11 anos, o ídolo alemão queria deixar a equipe com a vitória do maior título da temporada europeia e a certeza de que fez história diante da muralha amarela.

Já Toni Kroos diz adeus a seu clube do coração em um momento completamente diferente do seu companheiro de seleção alemã. O anúncio da aposentadoria de um dos maiores meio-campistas do Real Madrid veio como um baque para a torcida, que acompanhava Kroos em uma das suas melhores temporadas com a camisa do time espanhol.

Depois de quatro Champions League, três Supercopas da Espanha e cinco mundiais da Fifa, Kroos deixa o Real Madrid na certeza de que ocupa a galeria dos imortais do time de Madrid. Para se despedir com chave de ouro, Kroos adcionou mais um título à sua sala de troféus com o clube no jogo que marca a sua última dança no futebol europeu.