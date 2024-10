Vinicius Jr se torna novo embaixador da Will Bank; saiba detalhes

“Com essa aquisição, passamos a contar com um ecossistema digital completo”, afirmou Vorcaro. “Vamos oferecer produtos de crédito para os clientes do Credcesta e produtos de seguro para os clientes do Will Bank. Acreditamos que existe grande sinergia entre as empresas”, concluiu.

Em fevereiro deste ano, o Banco Master adquiriu o Will Bank, uma fintech que, na época, atendia mais de seis milhões de clientes e tinha forte presença no Nordeste. Após a transação, o Master assumiu o controle majoritário do banco digital, que tem como sócio o fundo de private equity da XP.

“Este é o primeiro passo de um novo momento para o Will Bank. Seguimos trabalhando em sinergia e agora queremos ampliar o trabalho que vinha sendo realizado, crescendo significativamente a base atual”, revelou Vorcaro, que já havia antecipado os planos de expansão.

O Will Bank, recentemente adquirido pelo banqueiro Daniel Vorcaro, sócio do Banco Master, opera de forma digital e já atende mais de 8 milhões de usuários espalhados pelo Brasil.

Foi anunciado na manhã desta segunda-feira (28) que Vinicius Junior é o mais novo embaixador publicitário do Will Bank. Segundo veiculado pela BP Money, parceira do Bahia Notícias, o comunicado foi feito pela assessoria do jogador.

“Com a aquisição do Will Bank, passamos a ter um ecossistema digital completo, com tecnologia robusta e capilaridade na distribuição de produtos financeiros”, contou Vorcaro.

“Vamos oferecer produtos de crédito para nossos clientes do Credcesta e produtos de seguro para os atuais clientes do banco digital. Acreditamos que existe grande sinergia entre as empresas”, concluiu o presidente da Master.

Com a nova aquisição, o Banco Master ampliou ainda mais sua base de atendimento para um total de 10,5 milhões de clientes e ainda mantém projeção de crescimento no portfólio do Will Bank, incluindo cartão de crédito, seguros e outros produtos financeiros, segundo comunicado enviado ao mercado.

“O Will Bank detém uma expertise digital e tecnológica consolidada que, somada aos esforços que o Banco Master já emprega no varejo, nos colocará em novo patamar de atendimento para oferecer soluções aos nossos clientes”, contou Augusto Lima, CEO do Banco Master e sócio responsável pela vertical de varejo.

“A tecnologia vai nos permitir acelerar o desenvolvimento de novos produtos baseados em cartão de crédito, débito, empréstimo, captação, consignado e outros serviços financeiros”, finalizou.

Fundado em 2017 com foco em inovação tecnológica, o Will Bank atraiu um aporte de R$ 250 milhões da XP e da Atmos em 2021. No último ano, a instituição financeira digital registrou uma receita de R$ 2,8 bilhões.