Vinícius Júnior é considerado o jogador mais valioso do mundo, estimado em 200 milhões de euros

O portal Transfermarkt divulgou recentemente uma lista que classifica Vini Júnior como o jogador mais valioso do futebol mundial, com um valor estimado em 200 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 1,2 bilhão. O atacante brasileiro, que atua pelo Real Madrid, divide essa posição com o norueguês Erling Haaland, ambos com 24 anos. Essa avaliação coloca Vini à frente de grandes estrelas como Messi e Neymar, que foram avaliados em 180 milhões de euros em 2018. Kylian Mbappé, que já alcançou a marca de 200 milhões de euros em avaliações anteriores, atualmente está avaliado em 180 milhões de euros. Essa mudança reflete a dinâmica do mercado e a ascensão de novos talentos, como Vini Júnior, que se destaca na elite do futebol mundial.

WhatsApp

O ranking também revela que Rodrygo, companheiro de Vini no Real Madrid, ocupa a segunda posição entre os brasileiros, com um valor de 110 milhões de euros. A lista dos cinco jogadores mais valiosos do mundo é liderada por Erling Haaland e Vini Júnior, ambos com a mesma avaliação. Em seguida, aparece Jude Bellingham, de 21 anos, também do Real Madrid, avaliado em 180 milhões de euros. Kylian Mbappé, com 25 anos, e Lamine Yamal, de apenas 17 anos e jogador do Barcelona, completam a lista, com avaliações de 180 milhões e 150 milhões de euros, respectivamente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane