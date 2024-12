Vinícius Júnior é eleito o melhor jogador do mundo pelo jornal Marca

O jornal espanhol Marca, da Espanha, anunciou Vinícius Júnior como o melhor jogador do mundo, destacando sua performance no Real Madrid. O atleta brasileiro superou Jude Bellingham, que ficou em segundo lugar, e Rodri, do Manchester City, que ocupou a terceira posição. A votação foi realizada por 122 profissionais, incluindo jornalistas, ex-treinadores e ex-jogadores. A publicação ressaltou que o desempenho nos clubes teve um impacto maior na escolha do que as atuações nas seleções nacionais. Apesar de Vinícius não ter se destacado na Copa América, sua consistência e qualidade no Real Madrid foram reconhecidas e premiadas.

Este prêmio, denominado “Os 100 do Marca”, chega à sua terceira edição. Em anos anteriores, Erling Haaland foi o vencedor em 2023, enquanto Karim Benzema conquistou o título em 2022. A premiação se tornou um importante termômetro para avaliar os melhores jogadores do futebol mundial. A lista dos dez melhores jogadores do mundo, segundo o Marca, inclui nomes de destaque do futebol atual. Além de Vinícius Júnior, que lidera a lista, Jude Bellingham e Rodri completam o pódio. Outros jogadores notáveis, como Lamine Yamal e Dani Carvajal, também figuram entre os dez primeiros.

