Vinícius Júnior fala sobre luta antirracista, carinho da torcida e expectativas para jogo contra o Uruguai em Salvador

O atacante Vinícius Júnior está em casa em Salvador, e tem sido um dos jogadores mais procurados pela torcida baiana durante os treinos da Seleção. Desde a chegada da delegação no hotel, ele tem sido constantemente assediado pelos fãs. Na cidade desde sexta-feira, o jogador de 24 anos retribui o carinho dos torcedores, distribuindo autógrafos e posando para fotos.

Nesta terça-feira (19), Vini Jr. é uma das apostas do técnico Dorival Júnior para o jogo contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, às 21h45, com transmissão ao vivo pelo Grupo Globo em diversas plataformas.

O confronto tem um significado especial para o craque do Real Madrid, pois será realizado na véspera do Dia da Consciência Negra, na cidade mais negra do mundo fora do continente africano.

Em entrevista à CBF TV, realizada na noite de segunda-feira no hotel em Salvador, o jogador comentou sobre os avanços na luta contra o racismo no futebol.

“Nos últimos três meses, nós conseguimos colocar três ou quatro pessoas na cadeia já e fazer elas pagarem pelo crime que cometeram”, contou o jogador.

Ainda na conversa, Vini Jr elogiou o apoio da CBF no combate ao racismo no futebol.

“Estamos no caminho certo. Jogo na Espanha, onde eu sofri tanto e sofro ainda às vezes, mas claro que é menos com a ajuda de todos os clubes, todas as pessoas que estão fazendo de tudo para combater o racismo, como faz a CBF”, disse.

Ele pediu também o apoio dos torcedores ao time comandado por Dorival Júnior e analisou o confronto contra o Uruguai em Salvador nesta noite.

“Já passei por muitos altos e baixos e quero fazer de tudo. Vou seguir lutando junto com todos os meus companheiros, com toda a comissão técnica e todo o nosso staff para colocar o Brasil no topo”, afirmou.

O jogador também falou da importância de jogar em Salvador, cidade mais negra fora da África, na véspera do dia da Consciência Negra.