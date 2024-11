Violência causa suspensão de aulas na região do Nordeste Amaralina e afeta três mil estudantes; veja escolas

Com a intensificação da operação policial que combate a criminalidade no bairro do Nordeste Amaralina, as escolas da rede municipal da região suspenderam as aulas na manhã desta quinta-feira (31), o que gerou prejuízo para cerca de 3 mil estudantes.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Smed), em informação passada ao site Aratu Online, as seguintes instituições tiveram suas atividades canceladas na manhã desta quinta:

-Escola Municipal Santo André

-CMEI Vale das Pedrinhas

-Escola Municipal Centro Social Neusa Nery

-Escola Municipal Artur de Sales