‘Violência doméstica e Intolerância’: produtora e Instituto lançam revista para conscientizar jovens sobre temas

A produtora Escritório do Pensamento e o Instituto Clara Martins lançam na quarta-feira (8) a primeira edição da revista “As jornadas de Chiara”, um produto editorial que pretende conscientizar jovens e crianças a respeito dos casos de violência doméstica, intolerância religiosa, bullying e a formas de reverter este cenário através do empoderamento feminino e letramento sobre a legislação brasileira. A sessão de autógrafos com os idealizadores e responsáveis pelo projeto acontece a partir das 17h30 no coworking Oito Imagem, localizado na Rua Dinah Silveira de Queiroz, número seis, Horto Florestal, em Salvador.

Com uma narrativa envolvente e personagens cativantes, a revista pretende educar e inspirar jovens mulheres. Para garantir a acessibilidade, haverá uma versão digital com narração e áudio descrição. De acordo com os organizadores a versão virtual da revista também será disponibilizada gratuitamente.

Mil exemplares da edição impressa serão distribuídos gratuitamente para estudantes da rede pública de ensino da Bahia.

“Este projeto busca transformar ‘As Jornadas de Chiara’ em uma ferramenta poderosa para o empoderamento feminino, proporcionando conscientização e apoio às jovens mulheres. Através da colaboração de diversas parcerias e da implementação cuidadosa de cada etapa, esperamos alcançar e impactar significativamente nosso público-alvo”, afirma o professor e escritor Ricardo Carvalho.

O autor chama a atenção para o papel da educação e do entretenimento como ferramentas da promoção da conscientização. O educador destaca o uso da HQ para promover a igualdade de gênero, desafiar estereótipos e apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres: “Essas publicações criam um espaço para discussões sobre questões importantes, como a igualdade de gênero, feminismo, discriminação, e o papel das mulheres na sociedade. Isso promove um diálogo construtivo e a reflexão crítica sobre esses temas”.

“A violência doméstica é um problema persistente em nossa sociedade, afetando milhões de mulheres. Muitas vezes, as vítimas não conhecem seus direitos ou não sabem como buscar ajuda. Eu vivi isso na pele e consegui renascer do caos da agressão. Espero ajudar outras mulheres a não terem que passar pelo que eu passei” diz Clara Martins, vítima de violência doméstica que escreveu com a professora Rafaela Lobo “O Caso Chiara”, livro semi-autobiográfico e que serviu de ponto de partida e que inspirou a personagem “Chiara” da HQ.

“’As Jornadas de Chiara’ visa preencher essa lacuna, oferecendo uma narrativa que educa e empodera. A escolha de uma HQ se dá pelo apelo visual e pela facilidade de engajar o público jovem”, concluiu Rafaela Lobo.

“As Jornadas de Chiara” é uma produção do Escritório do Pensamento, com produção de Marília Carvalho e direção de Arte sobre a liderança de Filipe Monet, que coordenou a equipe de desenhistas e designers. A revista será lançada em parceria com o Instituto Clara Martins e tem patrocínio do Governo da Bahia através da Bahiagás.

SERVIÇO

O QUÊ: Sessão de autógrafos do lançamento da revista “As Jornadas de Chiara”

QUANDO: quarta-feira (8), a partir das 17h30

ONDE: Oito Imagem – Rua Dinah Silveira de Queiroz, número seis, Horto Florestal, em Salvador.

QUANTO: Evento reservado a convidados.

INFORMAÇÕES: @epensamento @instituto_clara_martins