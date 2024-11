Um homem, identificado como Jonas de Jesus Capistrano (18 anos), foi morto a tiros na Rodovia BA-528, no bairro de Paripe, em Salvador, na tarde deste sábado (9).

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a autoria do assassinato e as motivações do crime, que ainda são desconhecidas, segundo informações do site Alô Juca.