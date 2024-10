Violência na região Sisaleira: Ataque deixa um morto e três pessoas feridas

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas durante um ataque a tiros na frente de uma pizzaria em Cansanção, município do território do sisal. O caso aconteceu no Centro da cidade, no fim da noite de sábado (12).

Segundo testemunhas, ouvidas pelo Site Calila Notícias (parceiro do Bahia Notícias), dois homens, que estavam a bordo de um VW Gol, chegaram atirando. Uilson Ferreira da Mota, de 59 anos, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu.

Uma mulher, uma criança de 10 anos e um jovem de 19 anos ficaram feridos. O menino foi levado para uma unidade hospitalar com um ferimento no abdômen em situação mais grave. As demais vítimas foram para o Hospital Municipal Nossa Senhora Santana.

A Polícia Civil vai investigar o crime. Policiais militares do 6º Batalhão chegaram a fazer rondas, mas ninguém foi preso.