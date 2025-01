Violência sem limites: assassinato cruel deixa rastro de sangue em bairro de Teixeira

Durante o período noturno desta sexta-feira (24) de janeiro, o bairro Luiz Eduardo Magalhães, em Teixeira de Freitas, foi cenário de um assassinato marcado por extrema violência. Lucas de Jesus da Silva, que pilotava uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, foi surpreendido por dois indivíduos em outra motocicleta ao chegar na Avenida Euclides da Cunha.

Sem chance de defesa, a vítima foi alvo de tiros e golpes de arma branca desferidos de forma cruel.

O ataque também atingiu outras duas pessoas, que foram socorridas às pressas para uma unidade de saúde. Lucas, no entanto, não resistiu aos ferimentos e teve sua vida ceifada ainda no local, em um crime que chocou os moradores.

A cena de horror levou os residentes a acionarem a Polícia Militar, que rapidamente isolou a área e acionou as equipes da Polícia Civil e do Departamento Técnico. Durante a perícia, cápsulas de pistola e facas utilizadas no crime foram encontradas. Um dos objetos, brutalmente cravado na região torácica da vítima, revelou a dimensão da barbaridade.

O corpo de Lucas de Jesus da Silva foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas. O caso, que expõe a crescente onda de violência na região, está sob investigação e aguarda mais informações para esclarecer a motivação e os autores deste ato cruel.

A comunidade, abalada, clama por respostas e justiça, enquanto o medo e a insegurança se tornam companheiros constantes dos moradores da cidade.