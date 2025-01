Violento incêndio destrói parte da prefeitura em Paris; veja o vídeo

A sede de uma das divisões administrativas de Paris foi atingida, esta segunda-feira (27), por um incêndio, que consumiu um campanário de 30 metros de altura.

Segundo a AFP, que cita os bombeiros, o fogo atingiu a Câmara Municipal do 12.º distrito de Paris, sem causar vítimas.

O fogo estava “sob controle” perto das 07h00 (03h00 em Brasília). Para o local foram enviados 150 bombeiros e as autoridades montaram um grande perímetro em torno do edifício, do século XIX.

O “fogo no telhado”, cuja origem é desconhecida, consumiu a torre de 36 metros no topo da câmara municipal, temendo-se o seu desabamento.

Os bombeiros devem permanecer junto ao edifício durante todo o dia de hoje.

A Câmara Municipal do 12.º distrito de Paris foi construída em 1876, inspirado na arquitetura renascentista.

Nas redes sociais circula já um vídeo, que mostra a intensidade das chamas. Pode ver estas imagens na galeria acima.

