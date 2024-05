Virada Cultural 2024 terá ônibus grátis e metrô 24 horas

A Virada Cultural de 2024, que ocorre em São Paulo neste sábado (18) e no domingo (19), terá ônibus grátis e metrô 24 horas. Com o lema “Unidos pela Solidariedade: a Virada Cultural de um só País”, em homenagem ao Rio Grande do Sul, o evento terá 22 palcos no total, com atrações gratuitas distribuídas em 12 regiões da cidade. Para facilitar a locomoção entre os pontos, a Prefeitura de São Paulo anunciou que haverá transporte gratuito a partir da meia-noite, de sábado para domingo. Também será possível se locomover gratuitamente, no domingo, de ônibus municipal por meio do Domingão Tarifa Zero. Segundo a instituição, serão aproximadamente 12 mil linhas funcionando em toda a cidade.

As estações Anhangabaú (Linha Vermelha) e São Bento (Linha Azul) vão funcionar para embarque e desembarque 24 horas. De acordo com o Metrô-SP, as demais estações das Linhas 1, 2, 3 e 5 permanecerão abertas somente para desembarque durante toda a madrugada. Na linha 4 Amarela, o embarque de madrugada será apenas pela estação Vila Sônia, e as demais estarão abertas para desembarque e transferência.

