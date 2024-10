Virada no 2º turno só ocorreu 1 vez em 7 eleições à Prefeitura de SP

São Paulo — O retrospecto das eleições municipais paulistanas é desfavorável a Guilherme Boulos (PSol) e reforça o favoritismo de Ricardo Nunes (MDB). Nas últimas sete disputas, em seis delas o candidato que terminou na frente no primeiro turno manteve-se na liderança e venceu as eleições no segundo turno.

Nunes, que disputou o primeiro turno coligado com 12 partidos, contou com 65% do tempo de rádio e TV, ficando apenas 0,41 ponto percentual à frente de Boulos — o emedebista obteve 29,48% dos votos válidos contra 29,07% do candidato do PSol.

No entanto, no início do segundo turno, Nunes aparece com 55% das intenções de voto, segundo pesquisa divulgada na quinta-feira (10/10) pelo Datafolha, enquanto Boulos registra 38%.

Em eleições anteriores, a única virada ocorreu em 2012, quando José Serra (PSDB) liderou o primeiro turno com 30,7% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad (PT) teve 28,9%. Contudo, logo após o início do segundo turno, Haddad ultrapassou Serra nas pesquisas e acabou vencendo a eleição.

Serra já havia sido prefeito, em 2004, mas abandonou o cargo dois anos depois para disputar o governo do estado. Sua saída precoce da Prefeitura contribuiu para aumentar sua rejeição, o que facilitou a vitória de Haddad, que era visto como um “novo nome” e havia sido bem avaliado como ministro da Educação nos dois primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Haddad, por sua vez, não conseguiu repetir o sucesso em 2016, quando tentou a reeleição. Em meio ao desgaste do PT após as denúncias da Operação Lava Jato e críticas ao seu governo, ele foi derrotado no primeiro turno por João Doria (PSDB), que obteve 53,2% dos votos válidos, encerrando a disputa já na primeira etapa.

Resultados do 1º turno nas eleições de São Paulo

2020

Bruno Covas (PSDB): 32,8% (eleito)

Guilherme Boulos (PSOL): 20,2%

2016 (não houve 2º turno)

João Doria (PSDB): 53,2% (eleito)

2012

José Serra (PSDB): 30,7%

Fernando Haddad (PT): 28,9% (eleito)

2008

Gilberto Kassab (DEM): 33,6% (eleito)

Marta Suplicy (PT): 32,8%

2004

José Serra (PSDB): 43,5% (eleito)

Marta Suplicy (PT): 35,8%

2000

Marta Suplicy (PT): 34,4% (eleita)

Paulo Maluf (PPB): 17,4%

1996

Celso Pitta (PPB): 48,2% (eleito)

Luiza Erundina (PT): 24,5%

1992

Paulo Maluf (PDS): 48,8% (eleito)

Eduardo Suplicy (PT): 30,6%