Virada Salvador: secretaria identifica 31 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil

A Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes Lazer (Sempre) identificou 31 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil nos dois primeiros dias do Festival da Virada, as últimas quarta-feira (28) e quinta-feira (29). No evento, 180 famílias foram abordadas pelos servidores da pasta.

A equipe do serviço de abordagem social percorre toda a Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, onde estão as principais atividades comerciais, para identificar e evitar eventuais situações de trabalho infantil. Segundo a Sempre, o grupo multidisciplinar de técnicos da área da assistência social faz uma busca ativa, incluindo atendimentos e sensibilização, com o objetivo de combater violação de direitos contra crianças e adolescentes durante o evento.

Em situações em que os servidores julgam que já necessidade, os menores de 18 anos podem ser encaminhados aoo Centro de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência (Caac) da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). Lá, crianças e adolescentes podem passar todos os dias do Festival. O serviço foi montado na Escola Municipal Luiza Mahim, que fica nas proximidades da festa.

“A Prefeitura de Salvador leva muito a sério esta ação, pois sabemos que o trabalho infantil é uma das formas de exploração mais prejudiciais ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Com a atuação da nossa equipe, estamos prevenindo e combatendo situações de vivência do trabalho infantil, em conjunto com outros órgãos da rede de garantia de direitos, através de atendimentos especializados e campanhas de sensibilização junto aos comerciantes”, explicou o titular da secretaria, Daniel Ribeiro.

O órgão também recebe denúncias de situações de trabalho infantil através do Disque 100.