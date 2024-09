Virginia e Zé Felipe mostram rosto de José Leonardo pela primeira vez

Virginia e Zé Felipe compartilharam o rostinho do filho, José Leonardo, pela primeira vez. O menino nasceu na tarde deste domingo (8/9) e os papais compartilharam o momento com os seguidores.

“Hoje, às 17h em ponto, veio ao mundo nosso José Leonardo!! Chegou com 3.590kg e 49.5cm. Eu sou só GRATIDÃO, nosso príncipe é perfeito, cheio de saúde e já amado por todos!!!”, escreveu a influenciadora no Instagram.

Ela ainda aproveitou para pedir que Deus abençoe o caçula da família, que também conta com as pequenas Maria Alice e Maria Flor. “Peço a Deus que lhe dê saúde, paz, amor, sabedoria, humildade e sucesso sempre!! Te amamos Zé Leonardo!! Você é LINDO e sua família está feliz deeeemais com sua chegada, meu amor”, finalizou Virginia no texto publicado no Instagram.

José Leonardo, é o terceiro filho do casal, que também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e 10 meses. Ele nasceu de uma cesariana, em Goiânia, e foi batizado em homenagem ao pai e ao avô, o cantor Leonardo.