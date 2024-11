Virgínia explica afastamento com Camila Loures: “coisas da vida”

A influenciadora Virgínia Fonseca comentou pela primeira vez sobre o afastamento dela com a também influenciadora Camila Loures, no programa Sabadou, do SBT, no último sábado (23/11), que contou com as participações da cantora Joelma e da apresentadora Fernanda Gentil.

A conversa surgiu no quadro Se Beber, Não Fale, com Lucas Guedes, mencionou Camila Loures em uma pergunta sobre amizades perdidas.

“Ah, acho que a Camila Loures, deu uma ‘afastadinha’ assim. Será que eu vou ser mandado embora, Vi?”, brincou Lucas. “Eu não sei o que você está querendo falar”, respondeu Virginia. “Eu também não sei, eu queria me esconder atrás da peruca da Joelma”, falou Lucas na sequência.

Logo depois, Fernanda Gentil quis saber de Virgínia quem seria uma pessoa que ela sente falta na vida. A resposta foi que seria Camila e deu detalhes sobre o afastamento das duas.

“Só que realmente a gente se afastou por coisas da vida. A vida dela está uma e a minha outra. Mas eu sito falta dela, gosto muito dela e quem sabe, um dia, a gente reaproxime. Eu não quero que a gente se reaproxime sendo algo combinado, eu quero que aconteça naturalmente, sabe. Se for para acontecer, vai acontecer da gente se reaproximar e voltar a amizade”, disse a influenciadora.