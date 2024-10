Virginia Fonseca choca com injeções na cabeça: “Dor todos os dias”

A influenciadora Virginia Fonseca, que comanda o Sabadou no SBT, chocou os seguidores ao mostrar um novo tratamento para as frequentes dores de cabeça que sente, que inclui fisioterapia no crânio e injeções na. Nas redes sociais, ela compartilhou imagens dop procedimento e acabou assustando os seguidores.

Ela também postou um longo desabafo em que detalha as dores diárias em resposta a um internauta. “Não sei se eu teria coragem de fazer essas coisas não, essas agulhas me dão um desespero”, disse um seguidor.

A esposa de Zé Felipe afirmou, então, que vive com dores de cabeça diárias. “Amor, essas agulhas não são NADA perto das dores de cabeça que eu sinto. Pensa você viver TODOS OS DIAS com dor de cabeça? Pensa você acordar com dor e ter que seguir sua vida com dor, porque a vida não para”, começou.

“Os compromissos de mãe, os compromissos de empresária, os compromissos com vocês aqui, compromissos com a casa, compromissos da Virginia mulher, esposa”, ressaltou Virginia Fonseca.

A influenciadora encerrou dizendo que vive angustiada por conta das dores. “Eu não comentava todos os dias com vocês porque chega a ser cansativo, mas não vivia um dia sem dor! Tinha noite que chorava. Porque é angustiante você pensar ‘SERÁ QUE VAI SER ASSIM PRA SEMPRE?’. Então, essas agulhadas, eu tomaria até 100 se fosse preciso”.

Internação

Em 2022, quando estava grávida de sua segunda filha, Maria Flor, Virginia Fonseca chegou a ser internada em São Paulo por conta das mesmas dores de cabeça. Na época, o neurocirurgião e neurologista do Hospital Albert Einstein, Wanderley Cerqueira de Lima, explicou que a situação de Virginia foge do padrão.

“A cefaleia refratária é uma dor de cabeça comum, porém constante, que possui um difícil tratamento e não responde a qualquer medicamento. Alguns exemplos de problemas sérios são casos de coágulos no cérebro, vasculites (inflamação dos vasos do cérebro), aumento da pressão interna do crânio (risco para trombose), acidente vascular cerebral com obstrução de artérias ou até hemorragias intracranianas”.