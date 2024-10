Virginia Fonseca desabafa sobre tratamento para dores de cabeça

Virginia Fonseca usou uma rede social para mostrar um pouco de seu tratamento para dores de cabeça. O processo inclui fisioterapia no crânio e injeções e surpreendeu os seguidores da influenciadora.

Questionada se não se incomoda com as agulhadas, ela garantiu que o processo é melhor do que seguir com as intensas e incessantes dores de cabeça. “Essas agulhas não são nada perto das dores de cabeça que sinto. Pensa em você ter que viver todos os dias com dor e ter que seguir com a sua vida com dor, porque a vida não para. Os compromissos de mãe, os compromissos de empresária, os compromissos com vocês aqui [nas redes sociais], compromissos com a casa, compromissos da Virginia mulher, esposa…”, desabafou.

Ela garantiu ainda que não expôs todas as vezes que se sentiu mal, mas que sofria bastante. “Não comentava todos os dias com vocês, porque chega a ser cansativo, mas não vivia um dia sem dor. Tinha noite que chorava porque é angustiante você pensar: ‘Será que vai ser assim para sempre?’. Então, tomaria até 100 agulhadas se fosse preciso.”

A influenciadora ainda explicou que o tratamento para a enxaqueca reúne profissionais de diferentes áreas, como psicólogo, nutricionista, nutricionista, fisioterapeuta e mais. “Nunca vi um tratamento assim, é um intensivão de tudo voltado a enxaqueca. Antes ia a alguns lugares que me davam medicamento para quando estivesse com dor, aí acabava naquele ciclo vicioso em medicamento, a dor volta e tomo medicamento”, detalhou.