Virose em SP: saiba quais os sintomas e como evitar a contaminação

São Paulo — O governo estadual de São Paulo divulgou dicas para orientar turistas e moradores do litoral paulista, onde estão sendo registros casos de virose ao longo da última semana. Cuidados com a higiene e a manutenção dos alimentos são fundamentais para evitar a contaminação.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, os principais sintomas de doenças transmitidas por água e alimentos são: diarreia, mal-estar generalizado, dor na barriga, náusea, vômito e febre. A pessoa deve procurar um serviço de saúde, caso as evacuações sejam muito frequentes e tenha dificuldade para se hidratar ou urinar, com pele e boca secas.

O governo afirma que o principal tratamento é a hidratação e que a necessidade de internação é rara, embora crianças e idosos mereçam atenção redobrada. A recomendação da secretaria é para que nenhum medicamento seja tomado sem indicação médica.

Segundo o governo, cidades que tenham registrado aumento dos casos de diarreia aguda têm sido orientadas a fazer investigação epidemiológica e coleta de fezes em um período de cinco dias do início dos sintomas.

As orientações para se evitar os casos de Doença de Transmissão Alimentar (DTA), como são chamados tecnicamente, passam por cuidados em relação aos alimentos e ao consumo de água. Até mesmo o gelo usado em bebidas pode favorecer a contaminação.

Já a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) diz que os banhistas devem evitar as praias com bandeira vermelha ou entrar no mar em um período de até 24 horas após as chuvas.

Veja as recomendações da Secretaria Estadual da Saúde