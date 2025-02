Vírus se espalha “como um incêndio” na Europa; conheça os sintomas

O Reino Unido está enfrentando um surto de norovírus, um vírus altamente contagioso que causa gastroenterite. De acordo com os dados mais recentes do Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, sigla em inglês), só na semana passada mais de 900 pacientes foram hospitalizados por dia com o já chamado “vírus do vômito”.

No St George’s Hospital, um dos maiores hospitais universitários do país, em Tooting, Londres, o fato de o vírus estar se espalhando “como um incêndio” já levou a unidade hospitalar a fechar três enfermarias. O objetivo é ajudar a reduzir o risco de propagação da infecção e proteger os outros pacientes da exposição ao vírus.

“Assim que o norovírus entra em um hospital, pode se espalhar por nossas enfermarias como fogo, deixando os pacientes ainda mais doentes”, alertou Arlene Wellman, enfermeira-chefe do St George’s Hospital, citada pelo jornal britânico Mirror.

Como o vírus se propaga e quais são os sintomas?

Esse vírus se propaga através das fezes, o que significa que pode ser facilmente transmitido por alguém que não lavou as mãos corretamente após ir ao banheiro.

Segundo o Serviço Nacional de Saúde britânico, os sintomas da doença costumam começar “de repente” e podem incluir vômito, diarreia, febre alta, dores de cabeça, dores abdominais e dores no corpo.

As autoridades de saúde do país estão pedindo à população que não vá à escola ou ao trabalho se apresentar algum desses sintomas. Além disso, também é recomendado evitar hospitais e lares de idosos até dois dias depois do desaparecimento dos sintomas.

A doença, no entanto, não deve se prolongar por mais de três dias. “O mais importante é beber bastante líquido para evitar a desidratação”, alerta o NHS.

Já a enfermeira-chefe do St George’s Hospital reforça que o vírus é altamente transmissível e pede a colaboração da população para “limitar a propagação”.

“O simples ato de lavar bem as mãos com água e sabão pode fazer toda a diferença”, acrescentou a enfermeira.

